أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم (الأربعاء)، أن اتفاق غزة الموقع في 19 يناير الماضي هو المجال الوحيد لتحقيق التهدئة المستدامة والوقف الدائم لإطلاق النار والعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.وأوضح عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، إن الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة للعمل على سرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح مجموعة من الأسرى، ووقف للعدوان والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة لأن المخزون شارف بالفعل على النفاد، مبيناً أن بلاده تنسق مع قطر والإدارة الأمريكية حول ذلك.ووصف عبد العاطي الأوضاع في قطاع غزة بأنها «شديدة الخطورة»، موضحاً أن الأوضاع الإنسانية والطبية خطيرة للغاية نتيجة لوقف دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي في 18 مارس الماضي.وأضاف: مخزون المساعدات شارف بالفعل على النفاد، والجهد مستمر ونحن ننسق مع الأشقاء في قطر ومع الإدارة الأمريكية حول ذلك.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أنها تعمل على إجلاء نحو 25 مواطناً ألمانيّا من قطاع غزة في ظل الحرب المدمرة والحصار الإسرائيلي الخانق ومنع دخول المساعدات منذ شهر ونصف شهر، موضحة على لسان متحدث باسم الوزارة إنه يتم حالياً إجلاء 20 مواطناً ألمانياً من غزة، وما زال هناك عدد قليل، أقل من 10، من الرعايا الألمان الذين يرغبون في المغادرة.بالمقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية هاتفية بشأن صفقة تبادل ورئيس الشاباك قد يشارك فيها.في غضون ذلك، قال جيش الاحتلال إن قواته تسيطر على نحو 30% من مساحة قطاع غزة كمنطقة تأمين دفاعية متقدمة، موضحاً أنه يعمل حالياً على توسيع محور موراغ الذي يفصل بين خان يونس ورفح.