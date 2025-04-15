أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم (الثلاثاء) عن لقاء جمع رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان بمسؤول الارتباط في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، مؤكدة إن اللقاء كرس لتعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات متواصلة بين الجانبين، وجاء اللقاء عقب زيارة رسمية أجراها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق أمس، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكد سلام أن زيارته إلى سورية هدفها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة.

يُذكر أن هذا التنسيق والتواصل بين الدولتين الجارتين جاء ثمرة للمحادثات التي عُقدت في مدينة جدة أواخر الشهر الماضي وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحضور وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووقع خلالها وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة اتفاقاً أكدا فيه الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية متخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، في ما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية في الفترة القادمة.

وأكدت الرياض دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضاً، وأعرب حينها وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

وشكر الوزيران اللبناني والسوري القيادة السعودية على رعاية واستضافة الاجتماع، متعهدين بالتعامل معاً لموجهة التحديات الأمنية والعسكرية.