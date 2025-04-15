عرضت السلطات الأردنية اليوم (الثلاثاء) اعترافات مصورة للمتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ في الأردن، والتجنيد والتدريب والطائرات المسيّرة، وبحسب الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» على حسابها في «إكس» فقد أقر المتهمون بأنشطتهم غير المشروعة ومخططاتهم التي كانت تستهدف الأمن الوطني وانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.وعرضت الفيديوهات المنشورة ثمانية متهمين رئيسيين، بينهم ثلاثة في قضية تصنيع الصواريخ، وآخر في قضية التجنيد الأولى، إضافة إلى متهمين اثنين في قضية التجنيد الثانية، ومتهمين اثنين آخرين في قضية تصنيع الطائرات المسيّرة.وقال المتهم في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام أحمد عبدالرحمن إنه من مواليد 1989 وبدأت علاقاته بجماعة الإخوان الإرهابية في 2002 حينما كان بالمدارس والمساجد وخلال الأنشطة، مبيناً أن المتهم القيادي في «الإخوان» إبراهيم محمد (يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة) طرح عليه فكرة إنتاج صواريخ بالأردن في 2021، بحيث يتولى المتهم عبدالله العمل المتعلق بإنشاء الهياكل المعدنية.وأشار إلى أنه وافق على العرض، وقد طلب منه إبراهيم أن يُزكي شخصاً آخر لمساعدته، فاختار قريباً له اسمه معاذ الغانم، وبعدها طلب إبراهيم منهما أن يسافرا إلى لبنان حيث التقيا بمسؤول تنظيمي هناك كان يدير الملف بأكمله.وأشار المتهم عبدالله إلى أنه والمتهم معاذ خضعا لفحص أمني عند زيارتهما بيروت (فحص الكذب)، قبل أن يُطلب منهما بعد ذلك العودة إلى الأردن، إذ تم وضع إبراهيم بالتفاصيل، وعاد وطلب منه بعد فترة من الزمن زيارة لبنان مرة ثانية، وغادرا بالفعل (عبدالله ومعاذ)، والتقيا بالمسؤول التنظيمي، وتلقيا تدريبات على الخراطة اليدوية الفنية.وبيّن المتهم أنه كان يتم استقبالهم في بيروت ونقلهم لمخرطة (عبارة عن كراج بناية) بداخلها مخارط يدوية وفنيون، وأخضعوهما لدورة، وكانوا يعلمانهما الشغل على الماكينات، إضافة إلى إنتاج أشياء تشبه ما سيقومون بإنتاجه بالأردن، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء التدريبات عادا إلى الأردن.وقال المتهم عبدالله: المسؤول التنظيمي في بيروت طلب منهما معدات وإقامة مشغل للبدء بالعمل، موضحاً أنهما استأجرا في هذه الأثناء مستودعاً بالأردن، وبدآ بتأمين المواد والمعدات البسيطة الموجودة في البلد، فيما كان إبراهيم يؤمن لهما الأموال، كما زوده بهاتف للتواصل مع المسؤول التنظيمي في بيروت، وبعض الأموال كان يقوم بتأمينها محسن الغانم (وهو خال المتهم عبدالله) من إحدى الدول التي يتردد إليها.وأشار المتهم عبدالله إلى أنه استعان بخاله (المتهم محسن) بهدف استيراد الماكينة، إذ سأله عن شركة قادرة على تخليصها فدلّه على إحدى الشركات، وبين أنه تمت إقامة مستودع في الزرقاء، واختار ماكينتين يدوية و(سي إن سي)، وبيّن المتهم عبدالله في الاعترافات المصورة أنه وبعد وصول الماكينات بدأت محاولات إنتاج قطع أو أجزاء من الصواريخ أو هيكل الصاروخ.ولفت إلى أنه اشترى أرضاً في منطقة النقيرة لإقامة مستودع (هنجر)، وأنه أبلغ أبو أحمد (المسؤول التنظيمي) «إذا مشى الشغل خلينا ننتقل ونوسع هذا المستودع بحيث ننتقل إليه ليكون أكثر أماناً ولنتخلص من بعض المشاكل الفنية في المستودع القديم»، فوافق، مشيراً إلى أنه جرى إنشاء مستودع النقيرة، وقد قام بتقسيمه لجزءين جزء خارجي مكشوف وجزء داخلي فيه باب مموّه أو بابان.من جهته، أكد المتهم معاذ عبدالحكيم حسن الغانم المولود عام 1990 أن علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية بدأت في 2010 عندما كان بالجامعة، وما زال إلى الآن عضواً في أسرة إخوانية تابعة لمنطقة شفا بدران، موضحاً أنه في منتصف 2021 عرض عليه المتهم عبدالله هشام (ابن عمته) الذهاب إلى لبنان، وقد ذهبا إلى هناك وتعرفا على شخص اسمه أبو أحمد (المسؤول التنظيمي) وعرض عليهما فكرة تصنيع هياكل الصواريخ في الأردن.بدوره قال المتهم محسن حسن محمد الغانم إن علاقته بـ«الإخوان» بدأت منذ 1994 ولغاية الآن، وهو عضو في أسرة تابعة لشعبة وسط الزرقاء.