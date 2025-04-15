نددت منظمة أطباء بلا حدود بشدة اليوم (الثلاثاء) بالهجوم الذي شنه مسلحون على أحد مستشفياتها في جنوب السودان، وأسفر عن تدمير المعدات الطبية وسرقة الإمدادات الأساسية المخصصة للرعاية الصحية، موضحة بأن الهجوم أجبر الطاقم الطبي على مغادرة المستشفى، وأدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الطبية في منطقة تعاني من أوضاع إنسانية صعبة.

وقالت المنظمة في بيان: الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المنشآت الصحية أثناء النزاعات المسلحة، ويهدد بشكل مباشر حياة المدنيين الذين يعتمدون عليها للحصول على العلاج والرعاية الصحية، مضيفة: الهجوم يعكس تجاهلاً كاملاً للحقوق الأساسية للمدنيين في الحصول على الرعاية الصحية، ولا يمكن قبول أن يكون العاملون في المجال الإنساني، الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة للآخرين، هدفاً للهجمات العنيفة في وقت يعاني فيه السكان المحليون من ويلات الحرب والفقر.

وأوضحت منظمة «أطباء بلا حدود»، التي تعمل في مناطق نائية في جنوب السودان، أن المستشفى الذي تعرض للهجوم كان يقدم خدمات حيوية في وقت يفتقر فيه الكثير من المناطق إلى الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عن تقديم المساعدات الطبية، على الرغم من الهجوم.

وأشارت إلى أن الهدف من أعمالها هو إنقاذ الأرواح وتقديم العلاج للأشد احتياجاً، بغض النظر عن التهديدات الأمنية، مطالبة المجتمع الدولي والمجموعة الإنسانية بالضغط على الأطراف المتحاربة لضمان احترام القوانين الدولية وحماية المنشآت الطبية.

ويُعد هذا الهجوم جزءاً من سلسلة من الهجمات التي طالت المنشآت الطبية بجنوب السودان في السنوات الأخيرة، في وقت تشهد فيه البلاد صراعاً مستمراً يفاقم من الأزمة الإنسانية.