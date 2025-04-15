كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الثلاثاء) عن موعد انسحاب القوات الامريكية من سورية، مؤكدة إن إلإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل بذلك.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بالانسحاب تدريجياً من سورية خلال الفترة القادمة، مبينة إن مسؤولين أمنيين أمريكيين أبلغوا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بهذا الانسحاب من سورية، والذي سيبدأ خلال شهرين.

وأفادت الصحيفة إن إسرائيل لا تزال تضغط على واشنطن لتأجيل هذا الانسحاب من سورية، زاعمة ان هناك خشية من سيطرة دول أخرى.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده تجري محادثات على المستوى الفني مع إسرائيل لخفض التوترات بشأن سورية لكنها لا تتحرك نحو تطبيع العلاقات.

ويتواجد 2000 جندي أمريكي في سورية، وقد وتحدث فريق ترمب علناً عن سحبهم قبل عودة الرئيس إلى منصبه.

ويشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة تقليص قواته المتواجدة في خارج البلاد بما فيها القوات المتواجدة في أوروبا، مشدداً على ضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤولية أمنها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إعادة تقييم الانتشار العسكري الأمريكي على رأس أولويات إدارة ترمب، ويعتبر تقليص القوات الأمريكية في الخارج أحد القرارات الحاسمة التي يسعى البيت الأبيض إلى تنفيذها، لكن هذا القرار لا يخلو من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار الأمني في الدول التي تتواجد فيها تلك القوات.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ هذه التعديلات بحذر، محققة توازناً بين أمنها القومي، والتصدي للتهديدات ضد بلادهم.