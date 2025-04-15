أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس دونالد ترمب لن يكمل أي اتفاق مع إيران إلا اتفاقاً يجده مساهماً في إرساء السلام والازدهار في الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة وقف إيران لبرنامجها النووي.

وكتب ويتكوف على حسابه في «إكس»: على إيران وقف برنامجها للتخصيب والتسليح النووي والقضاء عليه، ومن الضروري للعالم أن نتوصل إلى اتفاق صارم وعادل ودائم، وهذا ما طلبه مني الرئيس ترمب.

بالمقابل، قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم إنه ليس متفائلاً ولا متشائماً أكثر مما ينبغي حيال المفاوضات بشأن البرنامج النووي مع الولايات المتحدة، والتي جرت الجولة الأولى منها في سلطنة عمان السبت، معرباً عن تشككه الكبير في نوايا الطرف المقابل.

وأضاف: نحن لا ننظر إلى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط، هي في نهاية المطاف خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها، وقد نُفّذت بشكل جيد في مراحلها الأولى، وبحسب وكالة «تسنيم» عن المرشد الإيراني فإنه شدد على أن مفاوضات عمان هي واحدة من عشرات الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية، ولا ينبغي لنا أن نربط شؤوننا الوطنية بهذه المفاوضات.

واستطرد: نحن نشك كثيراً في نوايا الطرف المقابل، لكننا متفائلون بقدراتنا الذاتية، مبيناً أن الخطوات الأولى، كان قرار البلاد بالذهاب إلى التفاوض قراراً جيداً، ومن الآن فصاعداً أيضاً يجب السير بدقة، علماً أن الخطوط الحمراء بالنسبة لنا وللطرف الآخر واضحة تماماً.

ورهنت الولايات المتحدة، التوصل إلى أي اتفاق دبلوماسي مع إيران بوضع تفاصيل التحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية في البلاد، مشددة على أنه لا يمكن للإيرانيين امتلاك قنبلة نووية.

وكان ويتكوف قد أشار إلى أن الاتفاق يشمل الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك، بالإضافة إلى الأنظمة المرتبطة بتفعيل القنبلة النووية.