لا تزال الاحتجاجات تتواصل داخل الجيش الإسرائيلي، وحملات التوقيعات التي أطلقها أكثر من ألف مجند في قوات الاحتياط تمددت من الجيش إلى أوساط المثقفين والسياسيين وقوات البحرية، وتشدد العرائض على وقف الحرب وإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة وإنجاح الصفقة.وكشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) عن توقيع عريضة لـ500 من خريجي دورة قادة الاحتياط بسلاح البحرية تدعو لإعادة المخطوفين ووقف الحرب، ومن بين الموقعين على العريضة التي تدعو لوقف الحرب 4 من القادة السابقين لسلاح البحرية.وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، من حق جنود الاحتياط إبداء آرائهم في أي موضوع خارج الخدمة كمدنيين، ونرفض محاولة جر الجيش للاحتجاج والتحدث باسم وحدات عسكرية ولن نسمح به.وزعم زامير أن هدفه من الحرب بغزة هو الدفاع عن إسرائيل وإعادة الأسرى وإخضاع حماس، وأن جيشه يقود حرباً متعددة الجبهات ويعمل وفق اعتبارات عملياتية فقط.في غضون ذلك، وقع مئات الكتّاب والشعراء والأدباء الإسرائيليين، على عريضة تطالب بإنهاء فوري للحرب على غزة، وإعادة الرهائن البالغ عددهم 59 رهينة، ووضع خطة واضحة لمستقبل القطاع وسكانه، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب لدوافع واعتبارات سياسية وشخصية.وقالت صحيفة هآرتس إن نحو 1700 فنان ومثقف بإسرائيل وقعوا عريضة تدعو لوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى المحتجزين في القطاع، موضحة أن عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة الأسرى يتجاوز 100 ألف في 5 أيام.وقال الموقعون: رئيس الوزراء اقترح صفقة تدريجية، لكنه على مدى 17 شهراً فعل كل ما بوسعه لإفشال الاتفاق، خوفاً من أن يشكل إنهاء الحرب نهاية لحكمه وحريته الشخصية بصفته متهماً في قضايا جنائية، موضحين أن نتنياهو خائف من السجن ويحرم الرهائن من حريتهم، ويعرض حياة جنود الجيش للخطر، ويتسبب بأذى غير متناسب للمدنيين في غزة، بينما يواصل انقلاباً قضائياً داخلياً.