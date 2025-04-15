أحبطت السلطات الأردنية مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل البلاد.

وكشفت دائرة المخابرات العامة في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، أنها قبضت على 16 ضالعا في تلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحسب البيان، فقد شملت المخططات: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت في شهر مايو من العام الماضي «مؤامرة» لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة من أجل تنفيذ أعمال تخريبية.

وأفادت المصادر حينها بأن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من قوى إقليمية إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

وسبق أن أعلن الأردن مرارا إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، نفذها متسللون مرتبطون بالمليشيات والفصائل المسلحة في سورية، فيما تمكنت بعض الشحنات من الدخول دون أن يتم اكتشافها.