نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن أكثر من 30% من غزة بات تحت السيطرة العسكرية، منذ أن جدد قوات الاحتلال هجومها البري على القطاع المدمر منتصف مارس الماضي.وأفادت بأن القوات الإسرائيلية احتلت نحو ثلث قطاع غزة، معلنةً مناطق أمنية في مساحات واسعة من الشمال والجنوب.ووفق الصحيفة الأمريكية، فإن إسرائيل التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الغارات الجوية والغارات التكتيكية خلال العام والنصف الأول من الحرب، تستولي الآن على أراض فلسطينية وتهدد بالاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.وأنشأت إسرائيل ممرا أمنيا جديدا يحيط بمدينة رفح الحدودية، محذرة من أن المنطقة ستصبح جزءا من المنطقة العازلة الأمنية الإسرائيلية.واعتبر التقرير أن هذه الإستراتيجية تختلف عن تلك التي اتبعتها إسرائيل في بداية الحرب، عندما نقلت قواتها من مكان إلى آخر، وأكدت مرارا وتكراراً أنها لن تحتل أي أراض.ولم تستبعد الصحيفة أن تسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الأراضي لتعظيم نفوذها على طاولة المفاوضات مع حركة حماس، إلا أن خبراء أمنيين إسرائيليين قالوا إنه ليس من الواضح ما الذي ستفعله الحكومة بتلك المناطق إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.وكان مسؤولون إسرائيليون، أعلنوا أن إسرائيل ستحتفظ بمنطقة عازلة دائمة بينها وبين غزة، بهدف إنشاء مناطق عازلة أعمق في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023.