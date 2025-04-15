أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية (الإثنين)، أن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد السبت القادم في سلطنة عمان.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»: «بعد المشاورات، تقرر أن تستمر العاصمة العمانية مسقط في استضافة الجولة الثانية من هذه المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنها «ستعقد يوم السبت 20 أبريل».وجاء هذا التصريحات بعد ساعات قليلة من إبلاغ عراقجي وزراء خارجية عدة دول بالمنطقة عبر اتصالات هاتفية، أن الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية «ستُعقد قريباً في العاصمة الإيطالية روما»، و«برعاية سلطنة عُمان»، معتبراً أن الجولة الأولى من المحادثات «كانت جيدة».ويبدو أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران آخذة في الزيادة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الليلة قبل الماضية، أنه يتوقع أن يتخذ قراراً بشأن إيران «سريعاً جداً». ووصف خلاصة الاجتماع بين واشنطن وطهران (السبت) في مسقط بأنها إيجابية وبنّاءة. وأبلغ الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أنه التقى بمستشاريه بشأن إيران، وأنه يتوقع قراراً سريعاً.وكشف موقع «أكسيوس» أن ما لم يشرح تفاصيله الجانبان هو أن الموفدين الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا وجهاً لوجه لنحو 45 دقيقة بعد انتهاء المفاوضات غير المباشرة، التي قادها وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، وهو ما وصفه مراقبون بأنها أطول محادثة مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين منذ نحو ثمانية أعوام.ونقل الموقع عن مصدر أمريكي قوله إن لقاء ويتكوف وعراقجي كان جوهرياً، وجاداً، وممتازاً. وأضاف أن محادثات مسقط بدأت بقدر من عدم الثقة، إذ أشار الجانب الإيراني إلى أن ترمب سبق أن انسحب من الاتفاق النووي. وأعرب الإيرانيون عن قلقهم من أن تنسحب الولايات المتحدة من أي اتفاق جديد يتم التوصل اليه.فيما عبر الجانب الأمريكي عن شكوكه في نيّات طهران المتعلقة ببرنامجها النووي. لكن الطرفين خلصا إلى أنهما يريان طريقاً يقود إلى الأمام.وفيما أفاد الموقع بأن المفاوضات هذه المرة قد تُجرى بحضور مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في الغرفة نفسها، فإن الإيرانيين يتمسكون بأن تكون المحادثات غير مباشرة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشدداً على أن مطلب طهران الأساسي هو رفع العقوبات.لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب عبّرت عن رضاها عن الجولة الأولى من المحادثات، معتبرة أنها «جرت حسب الخطة، وحققت هدفها المتمثل في تحويل صيغة المحادثات من غير مباشرة تتم عبر وسطاء إلى مباشرة، إذ يتحدث المسؤولون وجهاً لوجه».