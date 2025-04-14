حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمريكي السابق جو بايدن، مسؤولية قتل الملايين خلال الحرب الروسية ـ الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال ترمب خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع نظيره السلفادوري نجيب أبوكيلة: زيلينسكي يسعى دائماً لشراء صواريخ أمريكية، عندما تبدأ حرباً، عليك أن تعلم أنك قادر على الانتصار فيها، فلا تبدأ حرباً ضد من يفوقك حجماً بـ20 ضعفاً ثم تأمل أن يمنحك الآخرون بعض الصواريخ، مضيفاً: «الخطأ هو السماح بحدوث الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسبب بايدن وزيلينسكي لأنهم كانوا غير كفئين، وبمجرد تزوير الانتخابات في 2020 وغيابي، بدأت تلك الحرب، لم يكن من الممكن السماح بحدوث الحرب، وكان على بايدن إيقافها».

وأوضح ترمب أن زيلينسكي فقد 25% من أراضي أوكرانيا، وما يحدث بين روسيا وأوكرانيا يشبه الحرب الأهلية.. ملايين الشباب يفقدون حياتهم، هناك ملايين القتلى بسبب ثلاثة أشخاص وهم بوتين وبايدن وزيلينسكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُحرز تقدماً في مساعيها لوقف إطلاق النار، التي لم تُسفر عن نتائج ملموسة خلال الأسابيع القليلة الماضية، موضحاً أنه فرض بالفعل عقوبات على روسيا.

وكان ترمب قد دعا إلى الإسراع بوقف الحرب، مجدداً اتهاماته إلى سلفه بايدن ونظيره الأوكراني بـ«القيام بعمل مروع جداً عبر السماح لهذه المهزلة بالبدء».

واشار ترمب على منصة «تروث سوشال» إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن، وليست حربه، مشدداً بالقول: كان الرئيس بوتين، والجميع، يحترمون رئيسكم، ليست لي أي علاقة بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار.

وأضاف: «لقد قام الرئيس زيلينسكي وجو بايدن بعمل مروع جداً عبر السماح لهذه المهزلة بالبدء، كانت هناك عدة طرق لمنعها من البداية، لكن هذا بات من الماضي، الآن علينا أن نوقفها، وبسرعة، يا له من أمر محزن».

وكان زيلينسكي قد قال في تصريحات صحفية إن بعض المسؤولين في الحكومة الأمريكية يقعون ضحية للتضليل الإعلامي الروسي، ويروجون لواقع مزيف عن الطرف الذي بدأ الحرب.

واتهم زيلينسكي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بتبرير الغزو الروسي لأوكرانيا.