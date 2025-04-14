اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، مستشفى جنين الحكومي بالضفة الغربية، وبحسب شهود عيان فإن جنود الاحتلال اقتحموا قسمي الطوارئ والتسجيل في المستشفى أثناء وجود عدد من المواطنين والمراجعين، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين صفوفهم، واعتقلوا فتى لم تعرف هويته، واحتجزوا أحد العاملين لفترة من الزمن.

وقال الشهود، جيش الاحتلال يحتجز فلسطينيين وينكل بهم خلال اقتحامه مدينة الظاهرية في الخليل بحثا عن منفذ عملية الدهس التي أسفرت عن إصابة مجندة، مبينة أن الاحتلال أغلق الطرق لبلدة الظاهرية وكل طرق بلدات جنوب محافظة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطنيية «وفا» بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى بلدة الظاهرية، واقتحمت عدة أحياء فيها، بدعوى البحث عن منفذ عملية دهس قرب مستعمرة عتنيئيل المقامة على أراضي قرية كرمة جنوب الخليل، مبينة أن إغلاق قوات الاحتلال مدخل بلدة دورا الشرقي وكل الطرق المؤدية إلى الشارع الرئيسي الذي يربط بلدات الجنوب بمدينة الخليل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت إصابة مجندة في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب الظاهرية جنوب الخليل قبل فراره من المكان.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء التحقيق في الحادثة، دون ذكر تفاصيل إضافية عن حالة المصابة أو منفذ عملية الدهس.

بالتزامن مع ذلك، قالت محافظة القدس إن أعضاء بالكنيست وحاخامات اقتحموا المسجد الأقصى، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا للقانون الدولي.

وحذرت المحافظة من محاولات الاحتلال المتكررة فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى المبارك، معربة عن إدانتها لفرض قوات الاحتلال القيود والإغلاقات التي تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين لصالح المقتحمين.

وطالبت المحافظة المجتمعَ الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات.