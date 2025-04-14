وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من الصراع بين موسكو وكييف بـ«الغريبة»، متهماً إياه بالسعي لتبرير ما يفعله بوتين.

ودعا زيلينسكي في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة (سي بي إس) نيوز الأمريكية الرئيس ترمب لزيارة أوكرانيا، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تحول في اللهجة الأمريكية فحسب، بل أيضاً تحول في الواقع.

ولفت إلى أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اخترق إدارة ترمب، وخص بالذكر نائب الرئيس جيه دي فانس.

وأشار زيلينسكي إلى أن 10 بالغين قتلوا و9 أطفال الأسبوع الماضي في هجوم صاروخي روسي بالقرب من ملعب، مشدداً بالقول: «لا أريد الانخراط في الواقع المغير الذي يُعرض عليّ».

ونفى زيلينسكي أن تكون بلاده قد شنت هجوماً على روسيا قائلاً: «أولاً وقبل كل شيء، لم نشن هجوماً»، مهاجماً نائب الرئيس الأمريكي بالقول: «يبدو لي أن نائب الرئيس يُبرر تصرفات بوتين بطريقة ما».

وفي ما يتعلق بزيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى العاصمة كييف قال زيلينسكي: «حاولت أن أشرح له، لا يمكنك البحث عن شيء وسط، هناك مُعتدٍ وهناك ضحية، الروس هم المُعتدون، ونحن الضحايا».

وناشد الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي زيارة كييف قائلاً: «الأوكرانيون يريدونك أن تأتي وترى بنفسك».

وأضاف: «بصدق وبسرعة أن الولايات المتحدة شريكنا الاستراتيجي القوي، لكن التوقف يُثير الشك»، مشدداً بالقول: «الشعب الأمريكي معنا، لكن في حرب طويلة، تُنسى تفاصيل كثيرة، وفي أوروبا، يخشى الجميع من ابتعاد الولايات المتحدة عن أوروبا».

واختتم حديثه بالقول: «أعتقد أننا من دون الولايات المتحدة سنتكبد خسائر فادحة، بشرية وإقليمية، لذا، لا أرغب في التفكير في ذلك، لكن هذا قدرنا، أرضنا، حياتنا، بطريقة أو بأخرى، سننهي هذه الحرب».