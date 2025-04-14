شرع القضاء في كوريا الجنوبية اليوم (الإثنين) في محاكمة الرئيس المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سيول، بتهم التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية خلال نزاع على الميزانية في شهر ديسمبر الماضي.وصل يون (64 عاما) إلى محكمة مقاطعة سيول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني، بحسب ما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وقرأ المدعون في بداية الجلسة لائحة الاتهام، وبعد ذلك أُتيحت ليون الفرصة للرد على التهم. وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن المحكمة قد تبدأ في الاستماع إلى شهادة الشهود خلال وقت لاحق.وفي حال الإدانة، فإن الرئيس المعزول يواجه عقوبة محتملة بالسجن المؤبد، كما أن عقوبة الإعدام لا تزال ممكنة قانوناً، على الرغم من أنها لم تنفذ في كوريا الجنوبية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي.وجاءت الاتهامات بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية وسط نزاع حاد حول الميزانية الوطنية، ورغم أن الإعلان كان قصير الأجل إلا أنه أغرق كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية.وعزا الرئيس المعزول إجراءه إلى اتهام المعارضة بالتآمر على الدولة والاختراق من قبل الشيوعيين، رغم عدم تقديم أي دليل يدعم هذه الادعاءات. وجرت مساءلة يون بسبب هذا التحرك وتم عزله رسمياً من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية في 4 أبريل الجاري.وكان شهود عسكريون أدلوا بشهاداتهم مؤكدين أن يون أمر الجنود بإخراج البرلمانيين بالقوة من المجلس، في محاولة لمنع تصويت كان يمكن أن يبطل إعلان الأحكام العرفية.