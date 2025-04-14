توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية. وقال ترمب، الذي يهدد بعمل عسكري ما لم يتم التوصل لاتفاق يوقف البرنامج النووي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، اليوم (الاثنين)، إنه اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران، وأضاف: «سنتخذ قراراً بشأن إيران على نحو سريع للغاية»، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.وكان الرئيس الأمريكي قال للصحفيين: «إن المحادثات الأمريكية الإيرانية مضت على نحو جيد»، وأضاف: «أعتقد أن الوضع المتعلق بإيران جيد للغاية».من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستُعقد في أوروبا، وستكون بـ«وساطة سلطنة عمان».ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مصدرين مطلعين قولهما: «من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران السبت في العاصمة الإيطالية روما بعد جولة أولى في سلطنة عُمان». وأفاد الموقع بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب «راضية» عن الجولة الأولى من المحادثات، بعدما «جرت حسب الخطة، وحققت هدفها المتمثل في تحويل صيغة المحادثات من غير مباشرة تتم عبر وسطاء إلى مباشرة، حيث يتحدث المسؤولون وجهاً لوجه».وذكر أن الوسطاء العمانيين سيحضرون رغم أن الجولة الثانية من المحادثات لن تُعقد في عُمان، لافتاً إلى أن هذه المرة قد تُجرى المفاوضات بحضور مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في الغرفة نفسها.وقال مصدر مطلع للموقع إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا لمدة تقارب 45 دقيقة، السبت، وهي مدة أطول مما كُشف عنها علناً، واصفاً تلك المحادثة، التي تُعد أعلى مستوى من الحوار بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين منذ 8 سنوات، بأنها «جوهرية وجادة وممتازة».ونقل «أكسيوس» عن مصدر قوله إن ويتكوف التقى ترمب، الأحد، وأطلعه على نتائج المحادثات.وتحدث عما وصفها بأنها «نقطة توتر»، تتمثل في رغبة الولايات المتحدة في أن ترى إيران تتخذ خطوات في المستقبل القريب «تُبعد برنامجها النووي عن التوجه نحو التسلح».وقال أحد المصدرين إن إحدى هذه الخطوات يمكن أن تكون تخفيف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة 60% شبه المخصص للاستخدام العسكري، الذي قد يكون كافياً لصنع 6 قنابل نووية، بحسب الموقع. ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن ويتكوف تحدث مع عدد من المسؤولين في دول الخليج الذين عبّروا عن دعمهم للمحادثات مع الإيرانيين.