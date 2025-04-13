أعلن أطباء البيت الأبيض، اليوم (الأحد)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في صحة ممتازة، بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.وأظهر تقرير صادر عن أطباء الرئاسة، وزعه البيت الأبيض، الرئيس ترمب في صحة إدراكية وجسدية ممتازة، وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهماته كقائد أعلى ورئيس للبلاد. وقال طبيب ترمب، شون باربابيلا إن الرئيس الأمريكي لا يزال يتمتع بصحة ممتازة. وصدر التقرير بعد مرور يومين على خضوع ترمب لفحص طبي روتيني يوم الجمعة. ويعد هذا التقرير الأكثر تفصيلاً حول صحة ترمب، البالغ من العمر 78 عاماً، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي كأكبر رئيس أمريكي سناً. وكتب باربابيلا في تقريره: «يتمتع الرئيس ترمب بصحة بدنية وذهنية ممتازة، وهو لائق تماماً لأداء واجبات القائد الأعلى ورئيس الدولة».