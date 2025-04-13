يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، جولة خليجية تشمل قطر والكويت، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.ويلتقي الرئيس المصري في الكويت أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كما يلتقي ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.