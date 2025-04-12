سيطر الجيش اللبناني على معظم المواقع العسكرية التابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني، فيما أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بانفجار لغم على الحدود.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم(السبت)، عن مصدر مقرّب من الحزب اللبناني قوله: إن الحزب سلم 190 نقطة من مجموع 265 نقطة عسكرية تابعة له محددة في جنوب الليطاني.وكان مصدر أمني لبناني، أعلن هذا الأسبوع أن الجيش فكك معظم المواقع العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب.وأفاد المصدر بأن الجيش اللبناني بات في الخطوات الأخيرة لإنهاء الوجود الأمني أو السيطرة الأمنية على كل مواقع الحزب الموجودة في جنوب الليطاني.في غضون ذلك، أصيب جندي إسرائيلي احتياط، اليوم بجروح خطيرة جراء انفجار لغم على الحدود اللبنانية، وفق بيان للجيش وإعلام إسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس إنه تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار عائلته.فيما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن الجندي أصيب بعد دخوله برفقة قوة عسكرية عن طريق الخطأ إلى حقل ألغام للجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأضافت أن الجيش فتح تحقيقا في الحادثة.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الحديث يدور عن «حادثة هي الثانية متعلقة بالسلامة العملياتية خلال اليومين الماضيين».وأفادت بأن جنديا من الكتيبة 12 في لواء غولاني، أصيب، الجمعة، بجروح خطيرة إثر إصابته بخروج رصاصة عن طريق الخطأ خلال نشاط للقوة جنوب قطاع غزة، على حد قولها.