أثار حساب موثّق يحمل اسم «حافظ الأسد» نجل الرئيس السوري السابق، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام السوري وهروبهم إلى موسكو، ثم حُذف الحساب.

وحذفت منصة «إكس» المنشور وأغلقت الحساب بعد أقل من ساعة من نشر «تفاصيل ليلة السقوط»، دون تعليق رسمي، لكن الصحفية الأمريكية إيفا كارين بارلتليت أكدت أن الحساب الذي نشر هذه التفاصيل على منصة «إكس» و«تليقرام» يعود لحافظ الأسد.

وقالت الصحفية عبر حسابها في «فيسبوك»: «يمكنني تأكيد أن هذا الحساب يعود له وليس لمنتحل شخصية، لقد كنا على تواصل مؤخراً، وكنت على علم بأنه سيقوم بإنشاء هذه القناة على تليقرام وكذلك حسابه على منصة إكس».

الحساب الذي حمل اسم حافظ بشار الأسد وكان موثقاً بالعلامة الزرقاء كتب: لم تكن هناك أي خطة ولا حتى احتياطية لمغادرة دمشق ناهيك عن سورية.

وأضاف: على مدى الـ14 عاماً الماضية مرّت سورية بظروف لم تكن أقل صعوبة وخطورة من التي مرت بها في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر الماضيين ومن أراد الهروب لهرب خلالها، وخصوصاً خلال السنوات الأولى عندما كانت دمشق شبه محاصرة وتقصف يومياً وكان الإرهابيون على أطرافها واحتمال وصولهم إلى قلب العاصمة قائماً طوال تلك الفترة.

وتابع: قبل بداية الأحداث الأخيرة سافرت من دمشق إلى موسكو يوم 20 نوفمبر على متن خطوط أجنحة الشام من أجل رسالة الدكتوراه في 29 نوفمبر، كانت أمي (أسماء الأسد) حينئذ في موسكو بعد عملية زرع العظم التي أجرتها في نهاية الصيف نظراً لمتطلبات العزل المرتبطة بالعلاج.

كذلك قال: كان من المقرر أن أبقى لفترة بعد الدكتوراه لاستكمال بعض الإجراءات المرتبطة بالشهادة، ولكن بسبب تدهور الأوضاع في سورية عدت إلى دمشق على متن الخطوط الجوية السورية يوم الأحد الأول من ديسمبر، لأكون مع أبي وأخي كريم، بقيت أمي في موسكو لاستكمال علاجها وبقيت أختي زين معها.

وتطرق الحساب إلى يوم سقوط النظام السوري على يد فصائل مسلحة، بالقول: أما بخصوص أحداث يومَي السبت 7 و8 ديسمبر ففي صباح السبت قدم أخي امتحاناً لمادة الرياضيات في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق حيث كان يدرس وكان يُحضِّر نفسه للعودة للدوام في اليوم التالي، وأختي كانت قد حجزت تذكرة للعودة إلى دمشق على متن الخطوط الجوية السورية في اليوم التالي أي الأحد.

وأوضح: بعد ظهر يوم السبت، انتشرت شائعات بأننا هربنا خارج البلاد، واتصل بي عدد من الأشخاص للتأكد من وجودنا في دمشق، ونفياً لذلك، ذهبت إلى حديقة النيربين في حي المهاجرين والتقطت صورة لي نشرتها على منصة «إنستقرام» (مغلق الآن)، وبعدها بفترة قليلة تداولت الصورة بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الحساب: حتى ذلك الحين بالرغم من أصوات الرمايات البعيدة، لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف الذي اعتدناه منذ السنوات الأولى للحرب، واستمر الوضع على هذا الحال، إذ كان الجيش يحضر للدفاع على دمشق، ولم يكن ما يوحي بتدهور الأمور حتى خبر انسحاب الجيش من حمص، الذي كان مفاجئاً كما كان قبله انسحاب الجيش من حماة وحلب وريف إدلب.

وتابع الحساب بالقول: بعد الظهر أطلعتنا قيادة قاعدة حميميم على خطورة الموقف في محيطها، وأبلغتنا بتعذر الخروج من القاعدة، نظراً لانتشار الإرهابيين والفوضى وانسحاب الوحدات المسؤولة عن حماية القاعدة، إضافة إلى انقطاع الاتصال مع القيادات العسكرية كافة، وأنه بعد التشاور مع موسكو، طلبت موسكو منهم تأمين انتقالنا إلى موسكو، حيث أقلعنا باتجاهها على متن طائرة عسكرية روسية، ووصلنا إليها في الليل، أي ليل الأحد 8 ديسمبر.

وفيما نفت حسابات أن يكون الحساب تابعاً لنجل بشار الأسد، مشيرين إلى أنه «مُنتحل» واستخدم في توثيقه جواز سفر حافظ بشار الأسد الذي وُجد في القصر الرئاسي بعد سقوط النظام السوري، أثار المنشور سخرية الكثير من السوريين نظراً لطوله وإسهابه في ذكر القصة.