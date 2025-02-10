حذّر قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود السورية المقدم مؤيد السلامة من وجود عناصر «حزب الله» على الحدود السورية مع لبنان، مؤكداً أن وجودهم بات يشكل تهديداً.

وأفصح السلامة في تصريحات صحفية عن ضبط شحنات سلاح ومواد مخدرة بالمناطق الحدودية مع لبنان، مضيفاً: معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع مليشيا «حزب الله».

وأشار إلى أمن الحدود السورية لا يستهدف الداخل اللبناني رغم قصف «حزب الله» للقوات السورية، مبيناً أن العمليات مقتصرة على القرى السورية المحاذية للبنان.

وكانت مديرية الأمن في حمص قد رحبت بانتشار الجيش اللبناني على الحدود بين البلدين، موضحة على لسان مدير أمن الحدود في حمص نديم مدخنة أن التنسيق بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني مستمر.