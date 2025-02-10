كشف مصدران أمنيان مصريان اليوم (الإثنين) عن خشية الوسطاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أعلنت حركة «حماس» تعليقها الإفراج عن الأسرى حتى إشعار آخر، على خلفية مخاوفها من عدم جدية إسرائيل في تنفيذ الاتفاق.وذكر المصدران أن المحادثات جرى تأجيلها حتى يصلهم مؤشر واضح من واشنطن بشأن استكمال الخطة المؤلفة من مراحل. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يخشون من انهياره.بالمقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل مصرّة على الالتزام باتفاق وقف النار في غزة، زاعماً أن الحكومة تنظر إلى أي انتهاك لاتفاق غزة بجدية. وأشار إلى أن الحكومة مصرّة على الالتزام باتفاق وقف النار في غزة، كما هو مكتوب.وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارع بإجراء مشاورات مع قيادات المؤسسة العسكرية بعد إعلان «حماس» تأجيل عمليات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة حتى إشعار آخر، موضحاً أن نتنياهو قرر أيضاً تقديم موعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر ​​المقرر عقده بعد ظهر غد (الثلاثاء)، إلى صباح اليوم نفسه، في أعقاب بيان الحركة.وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد نقلت عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن الجيش سيكون في حالة تأهب قصوى في أعقاب بيان «حماس».