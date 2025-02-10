كشف الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الإثنين)، الآلية التي جرى تنصيبه من خلالها رئيساً للبلاد، موضحاً في مقابلة بودكاست مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، أن هناك مبالغة حول الأمر، إذ إنه ليس بهذا السوء.

وأوضح الشرع أنه استخدم أسلوب الإقناع والحوار مع الجميع حتى توصلوا إلى صيغة مناسبة للعيش معا وتحقيق أهداف الثورة، مضيفاً: كثيرا من هذه الفصائل بات على هذا النهج.

وأشار إلى أنه من خلال التجربة والوعي والحوار المكثف تم الأمر، مبيناً أنهم توصلوا إلى نتائج إيجابية للغاية من دون الحاجة إلى القتال فيما بينهم.

وكانت الفصائل السورية قد اتفقت على حل نفسها خلال مؤتمر النصر، ووافقت على مخرجات المؤتمر في موقف هو الأول تقريباً على خلاف السنوات الماضية، التي شهدت فيها الساحة السورية تنافساً وقتالاً بين العديد منها.