فشل الكنيست الإسرائيلي اليوم (الإثنين) بالتصويت على حجب الثقة عن حكومة نتنياهو وذلك خلال جلسة شهدت تلاسناً حاداً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب المعارضة ثم مقاطعة وانسحابات من الجلسة.وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست خلال الجلسة: «عدت من واشنطن برؤية مفادها أن لا حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة»، مضيفاً: إن رؤية ترمب لليوم التالي تضمن عدم عودة حماس لحكم غزة.وأشار إلى أن المعركة لم تنته ولن أتوقف قبل تحقيق كافة أهداف الحرب، مشدداً بالقول: "نحن في نقطة تحول تاريخية في العلاقة مع أمريكا".وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن طلبت منا بشكل واضح عدم دخول رفح جنوب غزة وهددت بقطع السلاح، لكننا صمدنا أمام الطلب الأمريكي.