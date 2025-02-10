أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم (الإثنين)، تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة لحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، متهماً إسرائيل بعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار. وقال أبو عبيدة: «العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، كما منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها»، مضيفاً: «سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق». بالمقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات إلى قادة العمليات في الجيش بالبقاء على أعلى درجات الاستعداد بشأن قطاع غزة، معتبراً تأجيل «حماس» الإفراج عن محتجزين إسرائيليين انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. وكانت إسرائيل وحماس قد تبادلا 5 صفقات في مرحلة الاتفاق الأولى التي لا يزال أمامها 18 يوماً، لكن يبدو أن الصفقة السادسة تواجه الفشل خصوصاً في ظل أزمة ما بعد حرب غزة وعدم بدء التفاوض على المرحلة الثانية.