أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم (الإثنين) ارتفاع عدد الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 48,208 فلسطينيين، فيما بلغت حصيلة الإصابات نحو 111,655 شخصاً.وقالت الوزارة في بيان إن 19 جثماناً وصلوا إلى مستشفيات القطاع، منهم 14 تم انتشالهم، وهم متأثرون بجراحهم، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.جاء ذلك، في الوقت الذي قلص جيش الاحتلال الإسرائيلي من قوات الاحتياط بقطاع غزة إلى فرقتين، بعد انسحابه من محور نتساريم. ووفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الاحتلال سرَح فرقة الاحتياط رقم 99 ولواء الاحتياط هرئيل من المهمة في غزة، وغادرا القطاع فعليا.وأشارت إلى أنه يعمل حالياً بفرقتين فقط، وهو أقل عدد من الفرق العاملة في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، خصوصاً أن الآليات العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية من محور «نتساريم» ومن شارع الرشيد (البحر) غربا حتى شرق شارع صلاح الدين شرقا تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما مكّن أكثر من نصف مليون نازح فلسطيني من العودة إلى شمال قطاع غزة.