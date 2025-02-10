وسط استمرار الألغام الحوثية في حصد أرواح المدنيين اليمنيين، نجح مشروع مسام السعودي، الأسبوع الماضي، في انتزاع 714 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من داخل الأراضي اليمنية. وبحسب غرفة عمليات المشروع، فإن الفريق تمكن من نزع 684 ذخيرة غير منفجرة و30 لغما مضادا للدبابات.

وأوضحت الغرفة أن فريقها طهّر خلال أسبوع 322755 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية من الألغام التي أصبحت تشكل تهديداً للمدنيين، خصوصاً رعاة الأغنام والأطفال والنساء.

وأعلن مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 7 فبراير الجاري، 481240 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، موضحا أن الفرق نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن 320288 ذخيرة غير منفجرة و8193 عبوة ناسفة، 146042 لغما مضادا للدبابات و6717 لغما مضادا للأفراد.

وأشار القصيبي، في بيان، إلى أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 64922392 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

في الوقت ذاته، قتل يمني بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي في جبل يام بمديرية نهم، شرق صنعاء. وبحسب مصادر حقوقية، فإن علي مبخوت العاصمي (44 عاماً) كان يرعى الأغنام عندما انفجر به لغم حوثي أدى إلى وفاته على الفور.