أحبط الجيش اليمني محاولات تسلل حوثية في جنوب وشمال محافظة مأرب، وبحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني فإن الجيش تمكن من إسكات مصادر النيران المعادية في مواقع أخرى بالمحافظة.ونقل المركز على مصادر عسكرية قولها: إن قوات الجيش أحبطت ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية على مواقع متفرقة من جبهات القتال جنوبي وشمالي مأرب، موضحة أن قوات الجيش تعاملت بقوة في إفشال جميع عمليات التسلل التي نفذتها مجاميع الحوثي بعد رصد تحركاتها بدقة، وأجبرتها على التراجع مكبدة إياهم خسائر في القوة والعتاد.وأشارت المصادر إلى أن الجيش رد على قصف مدفعي شنه الحوثيون على مواقع عسكرية في قطاع الأعيرف، وإسكات مصادر النيران، مبينة أن القصف تسبب في إصابة ثلاثة من عناصر الجيش.وفي محافظة الجوف أكدت المصادر أن الجيش تصدى لعمليات حوثية عدائية وحيد مصادر النيران المعادية، كما أعطب معدات حفر كانت تستخدمها المليشيا لاستحداث طرقات وتحصينات في مناطق التماس بجبهة الجدافر.