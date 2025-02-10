فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية أن غزة ليست للبيع، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواصل الترويج لخطته زاعماً أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة، بموجبها.

جاء هذا خلال رده على سؤال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» عما إذا كان للفلسطينيين الحق في العودة قال ترمب: «لا، لن يفعلوا ذلك، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير»، مبيناً أنه يتحدث بعبارة أخرى، عن بناء مكان دائم لهم، خارج القطاع.

وكان ترمب أعلن عزم الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وإنشاء مشروع عقاري بعد تهجير الفلسطينيين إلى دول عربية.

بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الإثنين)، إن الحكومة الإسرائيلية التقطت فكرة التهجير، وتسعى حالياً لتنفيذها بقوة الاحتلال، مضيفة في بيان: الضفة الغربية وغزة ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، موضحة أن أي أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.