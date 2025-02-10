بعد توقفها خلال جائحة كورونا، بدأت مؤشرات عودة العلاقات بين بكين ولندن إلى طبيعتها، ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الصيني وانج يي، زيارة إلى بريطانيا، (الخميس) بهدف إجراء محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين اليوم: «إن القضايا التي ستجري مناقشتها تشمل الأمن الدولي والحرب في أوكرانيا، وسط توقعات بإحياء لامي ووانج الحوار الإستراتيجي بين بلديهما عبر إعادة انعقاد المنتدى الذي لم توقف عمله منذ 2018».

وكانت بريطانيا فرضت قيوداً على بعض الاستثمارات الصينية خلال جائحة كورونا، بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، لكن حكومة حزب العمال التي تولت السلطة في بريطانيا في يوليو، تسعى إلى تحسين العلاقات مع الصين أحد الأهداف الرئيسية لسياستها الخارجية بعد فترة من تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ عقود خلال الحكومات المتعاقبة لحزب المحافظين.