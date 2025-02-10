كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم (الإثنين)، مغادرة وفد التفاوض الإسرائيلي العاصمة القطرية الدوحة، بعد إجراء مباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وهو الأمر الذي أكده مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة أن نتنياهو يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر غداً (الثلاثاء)؛ لبحث الخطوات التالية في المفاوضات، لكن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن نتنياهو سيجري اليوم تقييماً محدوداً بشأن المرحلة الثانية للصفقة عشية اجتماع المجلس الوزاري المصغر، مبينة أن التقييم سيتناول الموقف الإسرائيلي المحدث قبيل مواصلة المحادثات في الدوحة.

بدورها، أفادت صحيفة معاريف أن إسرائيل تفكّر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، ولن تشمل إعلان وقف الحرب، لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن قطر نقلت رسائل غاضبة لإسرائيل تؤكد أن هذا الاتفاق يشمل الدوحة أيضاً باعتبارها ضامناً لتطبيقه.

وأفادت المصادر للصحيفة أن القطريين قالوا إن السلوك الإسرائيلي يُعرّض استمرار إطلاق سراح الأسرى في المرحلة الأولى للخطر.

وذكرت معاريف أن هناك مخاوف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يشهد شهر رمضان انهيار المفاوضات.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لم تبدأ بعد، وإن هناك مناقشات إسرائيلية داخلية وأخرى بين حماس والوسطاء، مشيرة إلى أن الاتفاق خُرق؛ بسبب عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.