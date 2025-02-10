عادت جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، مجدداً، اليوم الإثنين.ومع استئناف الجلسة في يومها الثامن، التي عقدت في قاعة محكمة محصنة في تل أبيب بدلاً من القدس لدواعٍ أمنية، وصل نتنياهو إلى المحكمة متأخراً بنحو 20 دقيقة، وقال إنه لا يشعر أنه على ما يرام، وإنه تأخر عند المدخل، وفي حديث آخر تابع «كنت سألغي الموعد».وقال نتنياهو: «من الناحية الطبية، كان الحدث مرهقاً للغاية ومليئاً بالتحديات، حيث أتناول المضادات الحيوية باستمرار، 1,500 مليغرام يومياً، ما يضيف بعض التوتر. سيدي القاضي، سأضطر للتوقف من وقت لآخر بسبب هذه الأمور».ورافق نتنياهو في الجلسة الأخيرة طبيبه الشخصي، وأعرب عن أسفه لقرار المحكمة بعقد 3 جلسات هذا الأسبوع، رغم طلبه تأجيل بعضها.ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000. وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه. وقد مثل أمام المحكمة للمرة الأولى في العاشر من ديسمبر 2024.وتأجلت الجلسات السابقة في الأسبوعين الماضيين؛ بسبب جراحة أجراها نتنياهو لإزالة البروستاتا وتعافيه من هذا الإجراء، فضلاً عن زيارته للولايات المتحدة.