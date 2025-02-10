وسط مشادات وخلافات، أجّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماعها الأسبوعي، اتخاذ قرار بشأن تشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقها في تفادي هجوم السابع من أكتوبر. وشهد الاجتماع مشادات بين الوزراء الإسرائيليين والمستشارة القضائية.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت الحكومة بعد التماسات قدمت إليها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعرب عن معارضته إنشاء لجنة تحقيق بأحداث السابع من أكتوبر. وأضافت أن الحكومة قررت عدم مناقشة قضية تشكيل لجنة تحقيق رسمية مرة أخرى إلا بعد 3 أشهر. ولفتت إلى حدوث خلافات خلال اجتماع الحكومة مع المستشارة القضائية للبت في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.وانعقد الاجتماع بعد مهلة الـ60 يوما التي حددتها المحكمة العليا للحكومة في 11 ديسمبر الماضي للبت في تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وقال نتنياهو خلال الاجتماع إن القرار لم يحظَ بالإجماع، واعتبر أن «من المستحيل القول إن الحرب انتهت».فيما قالت المستشارة القضائية للحكومة: «أبلغنا المحكمة في لاهاي اعتزامنا إنشاء لجنة تحقيق رسمية ولا يمكننا التراجع».ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار قوله: إنه يجب إنشاء لجنة تحقيق رسمية لوجود مزاعم ومؤامرات بشأن هجوم 7 أكتوبر. فيما رأى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان أنه «سيتم إنشاء لجنة تحقيق حكومية في أكبر كارثة في تاريخنا بوجود حكومة 7 أكتوبر أو من دونها».بدوره، قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس: إن «لجنة تحقيق في أعظم كارثة في تاريخنا ليست أمرا خاضعا لرغبة الحكومة، والمستجوبون لا يختارون المحققين». وأكد أن إنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة وفقا للقانون سيتم لا محالة.