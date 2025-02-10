كشف رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع،، أنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، مؤكداً في مقابلة بثت، اليوم (الإثنين)، أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام بشار الأسد وحلّ الجيش والأجهزة الأمنية.وفي مدونة صوتية «بودكاست» مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع في المقابلة: إن عدداً كبيراً من الشبان فروا من سورية هرباً من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011، الذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.من جهته، قال رئيس هيئة الاستثمار السورية، إن العقوبات على البنوك السورية تعيق الاستثمار الدولي، داعياً إلى الإسراع في رفعها.في غضون ذلك، أعلنت روسيا أنها على تواصل مع دمشق. وقال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إن بلاده تحتفظ «بقناة عمل للاتصال» مع السلطات السورية الجديدة وعلى تواصل أيضاً مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.وأضاف أنه بعد تغيير السلطة في سورية، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي هناك، لافتاً إلى أن السفير الروسي يتابع عمله في دمشق، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي".ولفت إلى أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف زار دمشق، والتقى بممثلي السلطات السورية الجديدة. وأوضح أنه تم خلال تلك اللقاءات في العاصمة السورية تأكيد ضرورة التعاون الثنائي بين البلدين.