أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت ضمن المنطقة العازلة في سورية نصبت قواعد عسكرية. وكشفت في تقرير لها، اليوم (الاثنين)، أن الجيش الإسرائيلي شيد 9 مواقع عسكرية دائمة داخل الأراضي السورية.وحسب التقرير، امتدت القواعد من جبل الشيخ حتى مثلث الحدود في جنوب الجولان. ووفق مصادر عسكرية إسرائيلية، بنيت هذه القواعد بشكل يشير إلى أنها دائمة، إذ إنها جهزت بكل ما يلزم لمواجهة الظروف المناخية القاسية.وذكر أن القواعد صممت كمراكز مراقبة وتأمين للمنطقة العازلة بين سورية وهضبة الجولان، التي أصبحت تشكل شريطا أمنيا يحمي المنطقة الشمالية الشرقية لإسرائيل.وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال زيارة قام بها لجبل الشيخ السوري قبل 6 أسابيع تقريبا إن التواجد الإسرائيلي في المنطقة سيستمر حتى نهاية عام 2025 على الأقل. فيما أعلن جيش الاحتلال أكثر من مرة أنه باقٍ حتى التأكد من عدم وجود أي مخاطر على إسرائيل.