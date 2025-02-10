دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وزراء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين في حكومته إلى الاستقالة، على خلفية انقسام عميق أعقب اجتماع متوتر بينه وبين الوزراء الأسبوع الماضي، استمر أكثر من 5 ساعات وبثّ على الهواء مباشرة.وكتب بيترو على منصة إكس، أمس (الأحد): «طلبتُ استقالة الوزراء ومديري الدوائر الإدارية، سيكون هناك بعض التغييرات في مجلس الوزراء لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للبرنامج الذي طلبه الشعب».من جانبها، أعلنت وزيرة البيئة سوزانا محمد استقالتها بعد اجتماع عاصف الثلاثاء بين أول رئيس يساري في كولومبيا وحكومته.ووجّه بيترو الذي وصل إلى السلطة عام 2022 حاملا برنامجا طموحا من الإصلاحات الاجتماعية، خلال الاجتماع توبيخا إلى جميع وزرائه تقريبا بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع، وقال: «إن الحكومة كانت ضعيفة الأداء». واتهم العديد من المسؤولين بمن فيهم وزراء التجارة والتعليم والصحة، بالتأخر في تسليم المشاريع الرئيسية.وقالت سوزانا في مقابلة تلفزيونية: «قدمتُ استقالتي إلى الرئيس غوستافو بيترو»، معتبرة أن القرار كان «صعبا».وأعلن عدد من الوزراء والمسؤولين استقالاتهم، مساء الأحد، بينهم وزيرة العمل غلوريا راميريز التي كتبت على منصة إكس: إن «السياسة يجب أن تُمارس دون غموض».