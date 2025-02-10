أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وجود إجماع عربي كامل على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم (الاثنين) بأن عبد العاطي التقى في واشنطن مساء الأحد عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي كريس فان هول، وناقشا تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات المصرية الأمريكية.وقال عبد العاطي إن مصر تبذل جهودا مكثفة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.وكانت الخارجية المصرية أعربت في وقت سابق عن استهجانها لتصريحات بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية، ووصفتها بأنها «ادعاءات مضللة» تهدف إلى التغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.وقالت في بيان إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، شملت استهداف المستشفيات والمؤسسات التعليمية ومحطات الكهرباء والمياه، إلى جانب استخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين.ورفضت القاهرة أي تصريحات إسرائيلية تتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو دول عربية أخرى، مؤكدة تضامنها الكامل مع الفلسطينيين وتمسكها بالثوابت المصرية والعربية، التي تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وكان نتنياهو زعم أن مصر منعت سكان غزة من المغادرة.