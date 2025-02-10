كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يخطط لنسف الهدنة من خلال تشديد مطالبه بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي سيعرضها غدا (الثلاثاء) للموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينت).وأفصحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن التقديرات تشير إلى أن حماس لن تقبل بالمطالب الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية، التي تشمل إبعاد قيادة الحركة من غزة، وتفكيك ذراعها العسكرية كتائب القسام، ونزع سلاحها، وإطلاق سراح جميع الرهائن. واعتبرت أن قبول هذه المطالب من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الحرب من جانب إسرائيل.ووفق الصحيفة، يبدو أن نتنياهو توصل إلى تفاهمات بشأن مبادئ المرحلة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.وعلى خلفية رفض حماس المتوقع، رجحت الصحيفة أن تدفع إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى لأطول مدة ممكنة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى والحفاظ على الهدنة المؤقتة.من جهته، أفاد مسؤول إسرائيلي بأنه إذا رفضت حماس تمديد المرحلة الحالية، وانتهت بإطلاق سراح 33 محتجزا، فقد تواجه إسرائيل خيارا صعبا، إما استئناف العمليات العسكرية في وقت لا يزال فيه 65 محتجزا في الأسر، وإما الانتقال إلى المرحلة الثانية وفقا لشروط حماس، لكنه أضاف أن قبول مطالب حماس من شأنه أن يخلق اضطرابات سياسية لنتنياهو.ولفتت الصحيفة إلى أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش حذر من أنه بمجرد انتهاء المرحلة الأولى، فإنهم سيدفعون باتجاه استئناف العمليات العسكرية بالكامل وتدمير حماس.وانتقد سموتريتش التنازلات الإسرائيلية السابقة بما في ذلك الانسحاب من محور نتساريم والسماح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع، وحذر من المزيد من التنازلات.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يجري اليوم (الاثنين) تقييما محدودا بشأن المرحلة الثانية للصفقة عشية اجتماع المجلس الوزاري.وقالت صحيفة معاريف إن إسرائيل تفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مضيفة أن المرحلة الانتقالية لن تشمل إعلان وقف الحرب لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح المحتجزين. وكشفت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يشهد شهر رمضان انهيار المفاوضات.