وسط تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على مدينة طولكرم ومخيميها «طولكرم ونور شمس» ما فاقم من معاناة السكان.ودفعت سلطات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات اقتحام واسعة للمنازل وإطلاق الرصاص الحي، وسماع أصوات انفجارات ضخمة في مخيم نور شمس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وفرضت حصارا مشددا على مخيم نور شمس، ومنعت السكان من مغادرته، وسط مداهمة المنازل في حارات جبل النصر، وجبل الصالحين، والمنشية، وحولتها لثكنات عسكرية.وتسببت الجرافات الإسرائيلية في إلحاق دمار واسع في البنية التحتية في شارع نابلس الذي يصل مخيم نور شمس ببلدة عنبتا مرورا بدوار بلعا شرق المحافظة، بالتزامن مع تجريف وتدمير كبير للبنية التحتية عند مداخل مخيم نور شمس وفي حاراته.وفي الوقت الذي يحكم جيش الاحتلال الحصار على مخيم طولكرم، انتشرت عناصره في المدينة، وداهمت عددا من المنازل، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، ومنعت الأهالي من التنقل.