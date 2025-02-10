رفضت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي جدد التأكيد فيها على أنه ملتزم بشراء قطاع غزة وتملّكه، وأنه قد يتيح لدول أخرى في الشرق الأوسط المشاركة في إعادة بناء أجزاء من القطاع.وشدد العضو بالمكتب السياسي لحماس عزت الرشق على أن غزة ليست للبيع، مؤكداً أن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية إلى تهجيرهم. وقال في بيان ليل الأحد/ الاثنين: «إن غزة ليست عقارا يباع ويشترى، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة».وكان ترمب أعاد الحديث عن تلك المسألة على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس (الأحد)، قائلا: «لا يوجد شيء في غزة للعودة إليه.. فالمكان عبارة عن موقع هدم». وأضاف أنه منفتح على إمكانية السماح لبعض اللاجئين الفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة لكنه سينظر في مثل هذه الطلبات على أساس كل حالة على حدة.