أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد) تدابير أمنية استثنائية ينفذها على الحدود مع سورية، موضحاً أن وحداته تواصل الرد بالأسلحة المناسبة بعد «تكرار» عمليات إطلاق قذائف من الأراضي السورية على مناطق لبنانية.وقال إن عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية تكررت، منبهاً إلى أن وحداته تواصل الرد بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أن من ضمن التدابير الاستثنائية تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية.ولفت إلى أن قيادته تتابع الوضع وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للتطورات. جاء ذلك بعد يومين من إعلان الرئاسة اللبنانية عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع، وناقشا التنسيق لضبط الوضع على الحدود ومنع استهداف المدنيين.