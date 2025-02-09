دعت قطر اليوم (الأحد) المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية، معلنة إدانتها بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، وعدتها خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء (قنا) تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية، مجددة رفض بلادها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية من أن مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام، وتجدد المواجهات في المنطقة، مؤكدة أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم.

وأشارت الوزارة إلى موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.