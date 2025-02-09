استنكر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات، التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من الجانب الإسرائيلي والتي طالبت ببناء دولة فلسطينية بالمملكة، محذراً من خطورة مثل هذه التصريحات كونها ستؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

وأكد اليماحي رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، كما أنها تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله.

وجدد اليماحي تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس سيادة الدول العربية، فضلاً عن كونها تعدّياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو 1967.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار شعبها.