أعلنت الشرطة الهندية اليوم (الأحد) مقتل 31 متمرداً ماوياً في غابات ولاية تشاتيسجار بوسط البلاد في أكبر مواجهة بين قواتها الأمنية والمتمردين هذا العام، مؤكدة مقتل اثنين من أفراد الأمن وإصابة اثنين آخرين.

وقال مسؤول في الشرطة بولاية تشاتيسجار إن قواته شنت عملية في غابات منطقة إندرافاتي في الولاية بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن عدداً كبيراً من المتمردين تجمعوا هناك، مبينا أن مواجهات اندلعت في الغابات أثناء العملية ما أدى إلى مقتل 31 مسلحاً على الأقل واثنين من رجال الشرطة.

ويشن متمردون ماويون بين فترة وأخرى هجمات ضد الحكومة الهندية على غرار حرب العصابات في وسط وشرق الهند، ودائماً ما تقع اشتباكات متكررة ويسقط ضحايا ومصابون من الجانبين.