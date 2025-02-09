شرع ناخبو كوسوفو في التصويت بانتخابات عامة، شهدت حملة محتدمة ومشادات بين مرشحي المعارضة ورئيس الوزراء ألبين كورتي حول العلاقات مع الجارة صربيا، وعدد من الملفات.

ويحق لنحو مليونين التصويت، ومن المتوقع أن تصدر نتائج استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بعد ذلك بقليل، وأن تظهر نتائج الانتخابات في وقت لاحق ليلاً.

وفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً اقتصادية على كوسوفو عام 2023، لدورها في تأجيج التوتر مع الأقلية الصربية في الشمال؛ ما أدى إلى خفض التمويل بما لا يقل عن 150 مليون يورو (155 مليون دولار).

ونالت كوسوفو، وهي أحدث دولة في أوروبا، استقلالها عن صربيا في عام 2008، بدعم من الولايات المتحدة، بعد حملة قصف على القوات الصربية في عام 1999.