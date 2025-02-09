استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تصريحات بنيامين نتنياهو حول نقل الفلسطينيين إلى السعودية. وأكد أن المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض، إضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع.ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، عن أبو الغيط، تأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما، مشددا على أن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها.