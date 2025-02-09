توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، ودمرت موقعاً عسكرياً تابعا للنظام السابق في ريف القنيطرة جنوبي سورية، بحسب ما أعلن التلفزيون السوري، اليوم (الأحد).ودخلت القوات الإسرائيلية إلى محيط قرية عين النورية، الواقعة شمال شرقي بلدة خان أرنبة، ودمّرت إحدى السرايا العسكرية السابقة.وأكد التلفزيون السوري إصابة طفل من بلدة رويحينة في القنيطرة، أمس (السبت)، برصاص الجيش الإسرائيلي، ونُقل إلى مستشفى الجولان الوطني، وكانت حالته مستقرة.وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت مساء الأحد الماضي من مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة جنوبي البلاد بعد سيطرتها عليهما لأكثر من 40 يوماً.وبحسب التلفزيون السوري، أقدمت القوات الإسرائيلية على تخريب الأثاث وإتلاف الأوراق الرسمية والملفات التي تعود لسكان محافظة القنيطرة، إضافة إلى حرق أجهزة الكمبيوتر وتدمير السيارات والدراجات النارية.ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، اجتاحت القوات الإسرائيلية عدة مناطق داخل الأراضي السورية المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان.