نوه مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، بالمواقف الثابتة لكل من السعودية والأردن ومصر بشأن تهجير الفلسطينيين. ووصف في تصريح لـ «العربية/الحدث»، اليوم الأحد، الموقف السعودي بأنه «صارم وقاطع وحجر زاوية»، مؤكداً انحياز الحكومة الفلسطينية بالكامل لهذا الموقف.وقال الهباش: إن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن القضية الفلسطينية «بمثابة أمل لنا». وأكد مستشار «أبو مازن» أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتناقض مع الشرعية الدولية، مشدداً على أنه لا يؤمن إلا بالغطرسة والاحتلال.