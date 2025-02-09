أعلنت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني حقق تقدماً كبيراً في مختلف المحاور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد. وأفادت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، في بيان، اليوم (الأحد)، بأنها تقدمت في مختلف المحاور، مؤكدة هروب عناصر الدعم السريع.وذكرت أن سلاح الجو نفذ، (السبت)، أربع غارات جوية، استهدفت أوكار الدعم السريع مع رصد ومتابعة تحركاتهم بكل المحاور، وتمكن من تحقيق أهدافاً ناجحة.وحققت القوات المسلحة السودانية خلال الفترة الماضية مكاسب عدة، إذ إنها تقدمت للسيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم، ما عكس مسار الحرب التي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من 12 مليون نازح منذ اندلاعها في أبريل 2023.واستعاد الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط البلاد، في يناير الماضي، قبل أن يتقدم في العاصمة الخرطوم، وسيطر على مقر القيادة العامة في الخرطوم، التي استولى عليها الدعم السريع منذ أغسطس 2023. وتمكنت قواته من فك الحصار عن مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم، وهي الأكبر في البلاد.