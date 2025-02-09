تشهد الضفة الغربية تصعيدا من قبل قوات الاحتلال، أسفر عن دمار كبير في البنية التحتية، ما أجبر السكان على الخروج من منازلهم، خصوصا بعد أن وسعت إسرائيل توغلها العسكري في جنين وطولكرم.وحسب شهود عيان، دفعت قوات الاحتلال، اليوم (الأحد)، بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم آليات وجرافات ثقيلة إلى مخيم نور شمس، وشنت عمليات اقتحام ومداهمة طالت عشرات المنازل في محيطه.وتحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن سماع إطلاق كثيف للرصاص الحي وأصوات انفجارات ضخمة، مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.وأكدت أن إسرائيل فرضت حصارا مطبقا على مخيم جنين من كل الجهات، بعد الاستيلاء على مبانٍ سكنية في ضاحية ذنابة وحي إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا، وحي السلام الملاصق له، وطرد سكانها والاستيلاء على مفاتيح مركباتهم.وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين على التوجه إلى خارج المدينة مشيا على الأقدام، وسط البرد القارس وأجواء محفوفة بالمخاطر، وحولتها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.وأكد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دهمت المنازل في حارتي جبل النصر وجبل الصالحين بالمخيم، وأجبرت سكانها على مغادرتها تحت تهديد السلاح باتجاه بلدة كفر اللبد، وحولتها لثكنات عسكرية، وفرضت منعا للتجول.وشرعت الجرافات بتجريف شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم، بدءا من دوار الشهيد سيف أبو لبدة، وشارع حارة المسلخ، وتدمير البنية التحتية المدمرة من الاقتحامات السابقة، وتعمدت التشويش على شبكات الإنترنت في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه وسّع نطاق العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه قتل عدداً من الأشخاص، واعتقل مشتبها بهم خلال العمليات.من جانبه، كشف مساعد محافظ جنين منصور السعدي أن إسرائيل دمرت مخيم جنين بالكامل وهجّرت أكثر من 20 ألف مواطن قسرا تاركين خلفهم بيوتهم ووثائقهم وممتلكاتهم الشخصية، وهي مؤامرة على قضية اللاجئين وصولا لشطبها.ووصف ما يجري في مدينة جنين ومخيمها بالعقاب الجماعي الذي يتعرض له نحو 400 ألف مواطن في المحافظة، مشددا على أن هذا العدوان المتواصل خلّف خسائر اقتصادية كبيرة إلى جانب تعطيل العملية التعليمية.وطالب المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية بالدخول للمخيم وتوثيق حجم الجريمة، خصوصا أن هناك احتمالية كبيرة لوجود جثامين لشهداء ومصابين أيضا تحت أنقاض المنازل المدمرة، وفق ما نقلت عنه «وفا».