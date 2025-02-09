وسط تساؤلات حول غياب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، يواصل الجيش السوداني التقدم في أحياء شرق الخرطوم.وأكدت مصادر عسكرية وشهود عيان، أن الجيش قصف مواقع قوات الدعم بالمسيّرات، واستعاد السيطرة على قطاع رئيسي في العاصمة، في ظل استمرار الهجوم الذي شنه منذ بضعة أسابيع لبسط سيطرته على كامل الخرطوم.ووفق المصادر، فإن قوات الجيش تمددت بشكل كبير في أحياء شرق النيل، شرقي العاصمة، وبسطت سيطرتها على بلدات عدة، منها «عد بابكر» و«الوادي الأخضر»، فضلا عن سيطرتها على أجزاء واسعة من حي «كافوري»، شمال شرقي الخرطوم بحري.وكانت منطقة كافوري الواقعة بولاية الخرطوم شمال (بحري) خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وتعد واحدة من أغنى مناطق العاصمة ويسكنها نحو مليون نسمة، وتشكل معقلا لقوات الدعم السريع.وتشهد مناطق شرق ووسط العاصمة الخرطوم اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويسعى الجيش للتقدم والسيطرة على وسط الخرطوم، بينما تعمل قوات الدعم السريع على إعاقة تقدمه.وأكدت المصادر أن قوات الجيش والقوات المساندة اقتربت كثيرا من مقر الكتيبة الإستراتيجية في منطقة «مقرن النيلين» بالخرطوم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش تخوض معارك على تخوم منطقة «جياد» الصناعية التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة الخرطوم.في غضون ذلك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لم يظهر علنا منذ أشهر؛ ما أثار تكهنات بشأن مكان وجوده وتولي شقيقه قيادة القوات.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ونشطاء سودانيين قولهم: إن غياب حميدتي أثر سلبا على معنويات مقاتليه، إذ انسحب المئات منهم من العاصمة باتجاه منازلهم في دارفور.وقال مقاتل سابق في قوات الدعم للصحيفة: إن معظم مقاتلي قوات الدعم السريع يشعرون أن حميدتي تخلى عنهم، لكن متحدثا باسم قوات الدعم السريع أكد للصحيفة أن هذه القوات لا تزال تسيطر على معظم مناطق العاصمة الخرطوم.